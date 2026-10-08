Minnesota eyaletindeki Good Courage Farm adlı çiftlikte yürütülen çalışmada, üzüm bağlarının bakımında ördeklerden yararlanıldı. Araştırmacılar, hayvanların bağ içerisinde dolaşmasının toprağın yapısını ve doğal besin döngüsünü nasıl etkilediğini incelemek için üç yıl boyunca çeşitli ölçümler gerçekleştirdi.

TOPRAKTAKİ ORGANİK MADDE ORANI ARTTI

Araştırmada, ördeklerin dolaştığı bağ sıralarında toprağın organik madde oranı yüzde 3,3'ten yüzde 4,1'e yükseldi. Böylece üç yıllık süreçte 0,8 puanlık artış kaydedildi.

Topraktaki organik madde, bitki gelişimi açısından önemli bir rol oynuyor. Organik madde bakımından zengin topraklar suyu daha iyi tutabiliyor, toprak yapısının korunmasına yardımcı oluyor ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin döngüsünü destekliyor.

Araştırmada ördeklerin bağ içerisinde dolaşırken bıraktıkları dışkının da doğal gübre görevi görebileceği değerlendirildi. Hayvanların bu şekilde tarım alanlarına dahil edilmesi, dışarıdan sağlanan bazı girdilere alternatif oluşturabilecek yöntemler arasında gösteriliyor.

ÜÇ YIL BOYUNCA YAKINDAN TAKİP EDİLDİ

Çalışma süresince ördeklerin bulunduğu alanlarda toprak örnekleri alınarak organik madde seviyelerindeki değişim takip edildi. Böylece hayvanların tarımsal üretim alanlarında kullanılmasının uzun vadeli etkilerine ilişkin veriler toplandı.

Araştırmacılar, organik madde oranındaki yükselişin dikkat çekici olduğunu ancak değişimin tamamının doğrudan ördeklerden kaynaklandığının kesin olarak söylenemeyeceğini belirtti.

Elde edilen bulgular, hayvanların üzüm bağlarında yalnızca ot ve zararlılarla mücadele amacıyla değil, toprak sağlığını destekleyen tarımsal uygulamaların bir parçası olarak da değerlendirilebileceğini ortaya koydu.