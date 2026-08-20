Fransa'nın güneyinde, Saint-Gilles bölgesinde 12 Ağustos'ta bir çiftçi tarafından üzüm bağında fark edilen yanmış kadın cesedinin kimliği ortaya çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin, sosyal medya fenomeni Sonia Bellina'ya ait olduğu tespit edildi. Bellina'nın, 30 yaşını bir ay kala ailesini ziyaret etmek için bölgede bulunduğu öğrenildi.

"ÇÖP GİBİ BİR KENARA ATILDI"

Bellina'nın ailesinin avukatı Mourad Battikh, Fransız yayın kuruluşu RTL'ye yaptığı açıklamada olayın son derece vahşi olduğunu vurguladı. Battikh, genç kadının "çöp gibi bir kenara atıldığını" belirterek yaşananları "nadir görülebilecek bir vahşet" sözleriyle değerlendirdi.

Cinayet soruşturması kapsamında iki erkek çarşamba günü gözaltına alındı. Savcı Gensac, şüphelilerin olayla "doğrudan veya dolaylı bağlantıları bulunduğuna işaret eden deliller" nedeniyle tutuklandığını açıkladı. Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle araştırıldığını ve sürdüğünü bildirdi.

Olayın ardından sosyal medyada yayılan iddialar aile tarafından tepkiyle karşılandı. Bellina'nın kız kardeşi, bazı internet kullanıcılarının genç kadının ölümünün ardından "bunu hak ettiğini" söyleyecek kadar ileri gittiğini belirterek siber zorbalığa dikkat çekti. Ailenin avukatı da soruşturma devam ederken ortaya atılan spekülasyonlara tepki gösterdi.