Türkiye’de üzüm üretiminin yüzde 35’inin yapıldığı Manisa’da üretici, alım fiyatları nedeniyle mağdur oldu. 2025’te 130 lira olan kuru üzüm fiyatının bu yıl 150 lira olması bekleniyordu. Ancak alım fiyatı 100 lirada kaldı.

60 BİN ÜRETİCİ MAĞDUR

YENİ Parti Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tariş üzerinden iktidara seslendi. Bakırlıoğlu, “Özgür Özel’in memleketi diye mi yapıyorlar, bilmiyorum” dedi. “TMO fiyatı çok geç açıkladı. Üreticinin yüzde 50-60’ı üzümünü 60-70 liraya tüccara satmak zorunda kaldı” ifadelerini kullanan Bakırlıoğlu, “Bir kilogram üzümün maliyeti 80 lira. İnsanlar, zararına malını sattı” diye konuştu.

Çiftçinin 120-130 lirayı baz alarak tarım sigortası yaptırdığını söyleyen Bakırlıoğlu, “Bir dekarda 10-20 bin lira tarım sigortası maliyeti var. 4.5 dekarda üretim yapan bir kişi, ekimde 100 bin lira tarım sigortası ödeyecek. Eline geçen 150 bin lira. Bu borçlar ödenemeyecek. Tüm Manisa cezalandırılıyor. Özgür Özel’in memleketi diye mi yapıyorlar, bilmiyorum. Ama 60 bin tane üretici aile var, hepsi cezalandırılıyor. Üretici, domates ve biberde de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Bazı yerlerde kiraz dalında kaldı, toplanmadı” diye konuştu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Eylül’de Manisa’da çiftçilerin sorunlarını dinledi. Özel, “3 yıl önce bir kilogram üzüm satıldığında 3 litre mazot alınıyordu. Bugün 1 litre alınamıyor” dedi ve maliyetlerin yüzde 60-90 arttığını, alım fiyatının düşmesinin kabul edilemez olduğunu vurduladı. Özel, TMO'nun doğru fiyatı açıklamasını talep etti. Özel, “Bizim iktidarımızda alım garantili üretim sistemini kuracağız” dedi.

‘Devlet Trabzonspor kadar olamadı’

Desteklerin yetersizliğine dikkat çeken bir üretici, Trabzonspor’un Mısırlı futbolcu Muhammed Salah’ın transferi örneğini paylaştı ve “Salah için 2.5 milyar lira ödeme yapıldı. Devlet, kilogram bazında 10 lira üreticiye destek olsa 2.5 milyar eder. Trabzonspor’un Salah’a verdiğini, devletimiz 60 bin üretici aileye veremedi” dedi. Yeni Yol Milletvekili Selçuk Özdağ ise konuyu Meclis’e taşıdı ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya, ‘Üretici borçlarının ertelenmesi için bakanlığa başvuru yapılıp yapılmadığı’, ‘Alım fiyatının 2025’e göre neden düşük açıklandığı’, ‘üreticiye ilave destek sağlanıp sağlanmayacağı’ sorularını yöneltti.