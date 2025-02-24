Üzümleri yıkamanın yolu sulu dolu bir kaptan geçiyor. Geniş bir kaba su doldurup üzümleri içine yerleştirin ve her bir tanesini ovarak temizleyin.

Temizliğinden daha da emin olmak isterseniz bu kez de Marcus karbonatı öneriyor. Karbonat ve su karışımının yer aldığı bir kaba üzümleri yerleştirin ve 15 dakika bekleyin.

Satın alınan üzümün ise hemen yıkanmaması tavsiye ediliyor. İlk olarak üzümün daha uzun süre dayanması için üzümleri yıkamadan buzdolabının sebze çekmecesine koyun. Yemeye başladığınız yıkayın. Omları erken yıkamam çabuk bozulmalarına neden olur.

Marcus, "Üzümler, orijinal ambalajında, yıkanmadan ve sebze çekmecesinde saklanarak buzdolabında iki haftaya kadar korunabilir," diyor.

Orijinal ambalaj genellikle hava sirkülasyonuna izin veren delikli bir torbadır. Üzümleri başka bir kaba koyduğunuzda, üzerini hafifçe örtmeniz yeterlidir. Üzümler, yoğuşmanın birikmesini engellemek için yeterli hava akışına ihtiyaç duyar ve hava geçirmez bir kapta saklanırlarsa, hava almadan bozulabilirler.

İdeal olarak üzümler, "nem seviyelerinin daha düşük ve sıcaklıkların daha tutarlı olduğu" sebze çekmecesinde saklanmalıdır.