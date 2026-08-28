Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dağlık arazide yaşanan toprak kayması, güvenlik tedbirlerinin alınmasına neden oldu. Bölgedeki heyelan riski nedeniyle 6 bağ evi tahliye edildi. Olay, ilçenin Üçler Mahallesi Çermeler bölgesindeki dağlık arazide meydana geldi. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, bölgeden geçen dağ yolu yaya ve araç geçişine kapatıldı. "HEYELAN BÖLGESİ TAKİBE ALINDI" Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Üzümlü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, toprak kaymasının yaşandığı alanda zemin incelemesi gerçekleştirdi. Kaymakam Hacı Osman Hökelekli ve Belediye Başkanı Lütfi Yakut da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, Erzincan AFAD Şube Müdürü Murat Ursavaş'tan bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı. Toprak kaymasının devam etme riskinin yüksek olduğu ve bölgenin altında bulunan bağ evlerinin tehlikede olduğu belirtildi. Bu nedenle 6 bağ evi tahliye edildi.

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