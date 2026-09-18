Disney+’ta yayınlanan Konuşanlar’ın yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla ekrana gelen program, sezon arasının ardından 2 Ekim’de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. KONUŞANLAR YENİ SEZONA HAZIR Hasan Can Kaya’nın eğlenceli soru ve yorumlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Konuşanlar, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı. Sezon arasına giren programın yeni bölümlerini bekleyen izleyicilere müjdeli haber afiş ve tanıtım videosuyla duyuruldu. 2 EKİM’DE DİSNEY+’TA Konuşanlar, yeni sezonuyla 2 Ekim’de Disney+’ta izleyici karşısına çıkacak. Hasan Can Kaya’nın sunumuyla ekrana gelecek programda yine farklı konukların ve seyircilerin katıldığı eğlenceli sohbetler yer alacak. Yeni sezonun duyurulmasıyla birlikte programın afişi ve tanıtımı da izleyiciyle paylaşıldı.

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