"Kokoreç", "Unutulmaz" ve "Her Gece" gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran Mirkelam, bu kez müzik kariyeriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı, 13 yıldır birlikte olduğu Aysen Sabancı ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.

GÖZLERDEN UZAK YAŞAM SÜRÜYOR

90'lı yılların sevilen isimlerinden Mirkelam, son yıllarda daha sakin bir hayat tercih ediyor. Müzik çalışmaları ve ekranlardan uzak duran sanatçı, zamanını özel hayatına ve yakın çevresine ayırıyor.

BODRUM'DA YAZ KEYFİ

Mirkelam ile Aysen Sabancı, yaz tatili için Bodrum'u tercih etti. Çift, Yalıçiftlik'te bulunan bir plajda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken objektiflere takıldı.

Gün boyunca deniz kenarında zaman geçiren ikili, akşam saatlerinde plajdan ayrılırken görüntülendi.

KAMP SANDALYELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Plajdan ayrılırken ellerinde taşıdıkları kamp sandalyeleriyle görüntülenen Mirkelam ve Aysen Sabancı, doğal halleriyle dikkat çekti.

13 yıldır devam eden ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Bodrum'daki tatillerine arkadaş grubuyla birlikte devam etti.