Eskiden nadir görülen asırlık insanlar, günümüzde hızla artan bir nüfus grubunu oluşturuyor. 1970’lerden bu yana her 10 yılda bir iki katına çıkan bu grup, bilim insanlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Karolinska Enstitüsü’nden Karin Modig ve ekibinin yürüttüğü çalışma, 44 bin İsveçli’nin sağlık verilerini inceledi. 64-99 yaş aralığında sağlık taramasından geçen bu bireyler, 35 yıl boyunca takip edildi. Araştırmada, bu kişilerin kanlarında bulunan 12 biyobelirteç analiz edildi.

Bu biyobelirteçler, iltihaplanma, metabolizma, karaciğer ve böbrek fonksiyonları, anemi ve beslenme durumu ile ilişkilendirildi. Çalışma sonucunda, 1.224 kişinin (yüzde 2.7) 100 yaşına ulaştığı belirlendi. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu (yüzde 85) kadınlar oluşturuyordu.

Araştırmaya göre, 100 yaşına ulaşan kişilerin kan şekeri (glukoz), kreatinin ve ürik asit seviyeleri daha düşük çıktı. Ayrıca, bu bireyler genellikle çok yüksek veya çok düşük biyobelirteç değerlerine sahip değildi.

Örneğin, erken yaşlarda 6.5 mmol/L üzerinde kan şekeri seviyesine sahip olmak veya kreatinin seviyesinin 125 µmol/L’yi aşması, 100 yaşına ulaşma olasılığını düşürdü.

Araştırmacılar, kolesterol ve demir seviyelerinin de uzun yaşamla bağlantılı olduğunu belirledi. Düşük kolesterol ve demir seviyelerine sahip bireylerin 100 yaşına ulaşma şansının daha düşük olduğu görüldü.

Buna karşılık, yüksek glukoz, kreatinin, ürik asit ve karaciğer fonksiyonlarını gösteren belirteçler, uzun ömür şansını azalttı. Özellikle yüksek ürik asit seviyesine sahip bireylerin 100 yaşına ulaşma ihtimali yüzde 1.5 iken, düşük seviyeye sahip olanların oranı yüzde 4 olarak hesaplandı.

Çalışma, hangi genetik veya yaşam tarzı faktörlerinin bu biyobelirteç seviyelerini belirlediğini kesin olarak ortaya koyamıyor. Ancak araştırmacılar, beslenme ve alkol tüketiminin önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

Araştırmacılar, yaş ilerledikçe böbrek ve karaciğer fonksiyonları ile kan şekeri ve ürik asit seviyelerini takip etmenin önemli olabileceğini belirtiyor.