Uzun süredir kameralardan uzak duran eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Son zamanlarda kabinede yeniden görev alacağı öne sürülen Albayrak, etkinlikte yaptığı konuşmada "Birçok eksiğimiz, hatamız oldu" ifadeleriyle şunları kaydetti:

- Vakıf işi herkesin kenarından, köşesinden, elinden tutarak yarına aktaracağı çok ehemmiyetli, kıymetli, kültürümüzün temel taşlarından biri olan çok önemli bir iş. İlk günden bugüne uzmanlığa, tecrübeye ve istişareye büyük ehemmiyet verdik. Birçok eksiğimiz, hatamız oldu. Hatalardan ders çıkarmanın erdemine de inanarak kendimizi geliştirme, daha ileriye taşıma noktasında çok önemli adımlar attık. Hiçbir başarıya meftun olmadık çünkü bizim aldığımız ahlak ve kültür, bugünümüzün düne eşit olmaması gerektiğini vurguluyor. Hep daha yukarıya, hep daha iyiye, hep daha mükemmele. Biz bir iş yapıyorsak en iyisini yapalım ama her geçen gün kendini geliştirerek.