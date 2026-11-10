Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığının ardından sahalara dönüş için aralık ayını işaret etti. Bologna'da düzenlenen Bulgarelli Number 8 Ödülü töreninde konuşan Yıldız, kendisini iyi hissettiğini ve futbol oynamayı özlediğini söyledi.

2025-2026 sezonunun en iyi futbolcusu seçilerek ödüle layık görülen Kenan Yıldız, sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi iyi hissediyorum. Umarım en kısa zamanda yeniden futbol oynamaya başlarım. Juventus'u çok özledim. Futbol oynama hissini özledim. Umarım bu çok yakında gerçekleşir. Aralık ayında sahalarda olacağımı söyleyebilirim"

31 AĞUSTOS'TA AMELİYAT OLMUŞTU

21 yaşındaki futbolcu, kazandığı ödülün kendisi için büyük anlam taşıdığını belirtti. Sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya ve oyundan keyif almaya çalıştığını dile getirdi.

Kenan Yıldız, sol ayağındaki beşinci metatars kemiğinin tabanında meydana gelen kırık nedeniyle 31 Ağustos'ta ameliyat edilmişti.