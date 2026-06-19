Nisan ayında yaşadığı sağlık sorununun ardından tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in son hali ortaya çıktı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde görüntülenen ünlü sanatçının sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Bir süredir tedavi gören Tatlıses'in hastanedeki son görüntüsü hayranları arasında merak uyandırdı.

NİSAN AYINDA YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Tatlıses'in son halini gören hayranları, usta sanatçının sağlık durumunu merak etmeye başladı.

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz nisan ayında evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan açıklamada sanatçının yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı belirtilmişti.

TABURCU OLDUKTAN SONRA FİZİK TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Günler süren tedavi sürecinin ardından sağlık durumu iyiye giden Tatlıses, hastaneden taburcu edilmişti. Haziran ayında ise geçirdiği operasyon sonrası oluşan kas kaybı nedeniyle kendi isteğiyle fizik tedavi programına başladığını açıklamıştı.

''KENDİ İSTEĞİMLE TEDAVİYE BAŞLADIM''

Ünlü sanatçı, sağlık durumuyla ilgili çıkan bazı haberlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son günlerde sağlık durumumla ilgili çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum. Allah’a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Ancak bildiğiniz gibi geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda, sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi hastaneye acil bir durum nedeniyle kaldırılmış ya da tedavi altına alınmış değilim. Tam tersine, mevcut sağlık durumumu daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla planlı bir şekilde fizik tedavi görüyorum."

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in son hali, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sanatçıyı ziyaret eden AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Görüntüler, usta sanatçının sağlık durumunu merak eden hayranlarının da dikkatini çekti.