Show TV ekranlarında yıllardır izleyiciyle buluşan Güldür Güldür Show, 14. sezonuyla geri dönüyor. Yapımını BKM’nin üstlendiği programın yeni sezon tanıtımı yayınlanırken, ilk bölümde izleyicileri sürpriz bir konuk beklediği ortaya çıktı. Uzun süredir bir televizyon projesinde yer almayan oyuncu Mert Fırat, fenomen programın yeni sezon açılışında ekrana gelecek.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Merakla beklenen Güldür Güldür Show’un 14. sezonu, 17 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Yayınlanan tanıtımda Mert Fırat’ın da yeni sezonun ilk bölümüne konuk oyuncu olacağı görüldü.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW KADROSUNDA KİMLER VAR?
Ali Sunal’ın moderatörlüğünde ekrana gelen Güldür Güldür Show’un oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.
14. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan program, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.