Uzun vadede değerini koruyan para birimlerinin arkasında istikrarlı ekonomi yönetimi ve sağlam rezerv politikaları öne çıkıyor. İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) altın rezervlerine verdiği önem, frangın diğer para birimlerinden ayrışmasında önemli bir rol oynadı.

İSVİÇRE MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİNİN YÜZDE 40'I ALTIN

Ekonomim'den Atılım Murat'ın aktardığına göre 1999 yılına kadar rezervlerinin yüzde 40’ını altın olarak tutmak zorunda olan İsviçre Merkez Bankası, bu zorunluluk kaldırıldıktan sonra da büyük miktarda altın rezervi taşımaya devam etti. Bu yaklaşım, İsviçre frangını küresel piyasalarda güvenli liman para birimleri arasında ön plana çıkardı.

ALTIN 1973'TE YÜKSELİŞE GEÇTİ

1973 yılına kadar sabit olan altın fiyatı, ABD’nin altın standardını terk etmesiyle birlikte yükselişe geçti. O dönemde 35 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, bugün çok daha yüksek fiyatlardan alıcı bulurken, doların altın karşısındaki reel değeri yüzde 98 oranında düşmüş durumda. Uzmanlara göre bu durum, sadece ekonomik krizlerle boğuşan ülkelerin değil, güçlü ekonomilere sahip ülkelerin para birimlerinin bile uzun vadede dolar karşısında değer kaybettiğini ortaya koyuyor.

KISA VADEDE EURO GÖZDE OLDU

Uzun vadeli yatırım stratejilerinde altın gibi somut varlıkların ve güvenli saklama araçlarının portföylerde mutlaka yer alması gerekiyor. Öte yandan, kısa vadeli bakış açısına sahip yatırımcıların son dönemde gözdesi euro oldu. Kurumsal yatırımcılar ve spekülatörler euro lehine pozisyon alırken, EUR/USD paritesi dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasına henüz 11 ay kalmışken, halefinin şimdiden konuşulmaya başlanması da dolar üzerindeki baskıyı artıran bir diğer faktör olarak dikkat çekiyor.

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