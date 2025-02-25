Sağlıklı yaşam sitesi Health'e konuşan uzun yaşam uzmanları, kendi hayatlarından örnekler vererek uzun ve sağlıklı bir yaşam için nelere dikkat ettiklerini anlattılar.

1. "Her gün egzersiz yapıyorum"

Rutgers Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Biyokimya Bölümü'nde yaşlanma üzerine çalışmalar yürüten Dr. Monica Driscoll, her gün düzenli olarak egzersiz yaptığını ifade ediyor. Haftanın dört günü 45 dakika koştuğunu, iki günü kişisel antrenörüyle kuvvet antrenmanlarına ayırdığını ve bir gün de 40 dakika boyunca esneme hareketleri yapıp yüzdüğünü belirtiyor.

Birçok uzman, düzenli egzersizin uzun yaşamın anahtarlarından biri olduğunu vurguluyor. Egzersizin yoğunluğu kişiden kişiye değişmekle birlikte, bazı araştırmalar günde sadece 15 dakika orta seviyede egzersiz yapmanın bile ömrü uzattığını gösteriyor.

Dr. Driscoll, egzersizin güçlü bir metabolizma, iyi bir uyku ve sağlık süresinin uzatılması açısından kritik önem taşıdığını belirterek, herkesin kendi egzersiz rutinini oluşturması gerektiğini söylüyor.

"Ne olursa olsun her gün yürüyüşe çıkın, başlamak için internetteki kolay sağlık programlarını inceleyin. Çok az şeyle, sağlığınızı iyileştirme yolunda muazzam bir yol kat edebilirsiniz" diyor.

2. "Sosyal bağlarımı korumaya odaklanıyorum"

Yaşlı hekimi Dr. Scott Kaiser, güçlü ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin yaşamı uzatan önemli bir alışkanlık olduğunu düşünüyor.

Sosyal bağlarını kuvvetli tutmaya ve yeni ilişkiler kurmaya özen gösterdiğini ifade eden Dr. Kaiser, "Kendimi yalnız hissettiğimde (ki bunu zaman zaman hepimiz yaşarız) tıpkı susadığımda su içtiğim gibi başkalarıyla bağlantı kurmaya çalışıyorum" diyor.

Alışveriş yaparken bile insanlarla sohbet etmeye açık olduğunu belirten Dr. Kaiser, sosyal ilişkilerin önemine dikkat çekiyor. Pek çok araştırma, sosyal ilişkileri zayıf olan kişilerin erken ölüm riskinin arttığını gösteriyor. Bazı uzmanlar ise bunun sigara içmek kadar tehlikeli bir risk faktörü olduğunu düşünüyor.

Dr. Kaiser, sosyal ilişkiler kurup sürdürmenin iyi beslenme ve kaliteli bir uykuya benzer bir etki yarattığını vurguluyor.

3. "Karışık egzersizler yapıyorum"

Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi Uzun Yaşam Merkezi'nden Dr. Linda Ercoli, farklı egzersizler yaparak sağlıklı bir yaşam sürdüğünü söylüyor. Uzmanlar, çeşitli egzersizler sayesinde vücuttaki farklı kasların geliştirilebileceğini ve bu sayede genel sağlığın iyileştirilebileceğini ifade ediyor.

Dr. Ercoli, "Aerobik ve ağırlık antrenmanını beraber yapın ve yaşlı yetişkinler denge antrenmanı da yapabilir" diyor.

Egzersiz yapmaya yeni başlayacak kişilerin ise kendilerini fazla zorlamaması gerektiğini belirtiyor. Bu kişilerin haftanın belirli günlerini seçip sporu yavaş yavaş hayatlarına dahil edebileceğini söylüyor.

4. "Yılda iki üç kere oruç gibi bir diyet uyguluyorum"

Orucu taklit eden diyet olarak bilinen beslenme biçimi; kalori, protein ve karbonhidrat bakımından düşük, doymamış yağ oranı yüksek bir diyeti ifade ediyor. 4 ila 7 gün boyunca uygulanan bu diyette, vücudun gıdasını tamamen kesmeden orucun faydalarından yararlanılması amaçlanıyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yaşlanma üzerine çalışmalar yapan Dr. Valter Longo, yılda iki veya üç kez bu diyeti uyguladığını söylüyor. Bunun dışında günün sadece 12 saati (sabah 9'dan akşam 9'a kadar) yemek yediği bir beslenme biçimine sahip olduğunu belirtiyor.

Dr. Longo, orucu taklit eden diyetin metabolizmayı "sıfırlamaya" katkı sağlayabileceğini ve vücuttaki kök hücreleri aktive ederek "rejeneratif etkilere yol açma" potansiyeli taşıdığını ifade ediyor. Ancak bu diyetin sağlık üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, bu beslenme biçimini hamile, emziren veya enfeksiyonu olan kişilere tavsiye etmiyor.

Dr. Longo, bu diyeti uygulamak isteyen kişilerin öncelikle bir doktora danışmasını öneriyor.

5. "Çok yönlü bir yaklaşım benimsiyorum"

Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı, tahmin edilebileceği gibi tek bir değişiklikte gizli değil. Dr. Ercoli, hayatın birden fazla yönüne odaklanmanın kritik önem taşıdığını vurguluyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin yanı sıra hayatındaki stresi azaltmaya çalıştığını da ifade ediyor.

Araştırmalar, kronik stresin kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. Bir çalışmada aşırı stresin ömrü neredeyse üç yıl kısaltabileceği belirtilmişti.

Stresin her zaman ortadan kaldırılamayacağını kabul eden Dr. Ercoli, yine de meditasyon yapmak, doğada vakit geçirmek veya kitap okumak gibi yöntemlerin denenebileceğini söylüyor.

"Benim stres azaltma programım günlük egzersiz ve günün son birkaç saatini dinlenmeye ayırmak; mesajlaşmadan ve telefona cevap vermeden bir dizi izliyorum" diyor.