Uzun yaşamın sırrı, mutfaklarımızda sıkça yer verdiğimiz bir sebzede gizli. O sebzeler ise yapraklı yeşillikler. Diyet uzmanları, sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturan bu sebzelerin, uzun ömür için kritik bir rol oynadığına dikkat çekti. Mavi Bölge diyeti, dünyanın en uzun yaşayan insanların beslenme alışkanlıklarından yola çıkarak, yapraklı yeşillikleri en güçlü sağlıklı besin olarak vurgulanıyor.

Bu diyeti araştıran uzmanlar, ıspanak, kara lahana, pazı ve şalgam gibi yeşilliklerin, kalp hastalıkları riskini azaltma, bazı kanser türlerine karşı koruma sağlama ve hatta yaşlanmayı yavaşlatma gibi pek çok sağlık faydası sunduğuna dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre, düzenli olarak pişmiş yeşillik tüketen bireylerin, bu sebzeleri tüketmeyenlere göre daha uzun yaşama olasılığı çok daha yüksek.

Uzun ömür uzmanı Dan Buettner, Mavi Bölge diyetinin kurucusu olarak, bu besinlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve sindirim sistemine de büyük faydalar sağladığını vurguluyor. Öte yandan bu sebzelerin içerdiği kalsiyum ve K vitamini ile kemik sağlığına da katkı sunduğu biliniyor. Böylelikle sadece sağlıklı yaşamak değil, aynı zamanda güçlü bir vücuda sahip olmak için yapraklı yeşillikler mutfağınızda yerini almalı.