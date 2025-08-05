Önde gelen bir uzun yaşam araştırmacısı, 80’li, 90’lı ve hatta 100’lü yaşlara kadar iyi yaşamanın sırrının pahalı bir moda ya da diyet değil, muhtemelen mutfağınızda bulunan basit bir yiyecek olduğunu söylüyor.

Dünyada en uzun yaşayan insanların beslenme biçimlerini yıllardır inceleyen National Geographic araştırmacısı Dan Buettner, uzun ömür sırrını tek bir besine indirgeyerek açıkladı. Sırrı ne zorlu diyetlerde ne de pahalı ürünlerde… Cevap, neredeyse herkesin mutfağında bulunan, marketlerde ve pazarlarda kolayca bulunan bir sebzede.

UZUN YAŞAYANLARIN HER GÜN YEDİĞİ BESİN

Yaşlılıkta da aktif ve sağlıklı kalmak isteyenler için Dan Buettner, fasulyeyi öneriyor. Bu sebzenin gerçek bir "uzun ömür yiyeceği" olduğunu vurguluyor. Instagram'da paylaştığı bir videoda, “Dünyanın en uzun yaşayan insanları her gün fasulye yiyor” diyerek dikkat çekti.

MAVİ BÖLGELERİ ARAŞTIRDI

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu Mavi Bölgeleri araştıran Buettner, fasulyeyi küçümseyenlere de seslendi: Fasulyenin hem güvenli hem de gerekli bir sebze olduğunu belirtti.

HER GÜN BİR FİNCAN TÜKETİLMELİ

Dan Buettner, günde 1 fincan fasulye tüketilmesini öneriyor. Özellikle ekstra protein için salatalara eklenebileceğini belirtiyor. Ayrıca, kremamsı bir tat için fasulyeyi çorbalara veya soslara karıştırabilir ya da omletinize siyah fasulye ekleyebilirsiniz.