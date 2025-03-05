Kahvaltıların vazgeçilmez besini yumurtayı sevmeyen yoktur? Hatta uzun ve sağlıklı bir yaşam için en ideal besinlerden biri. Fakat kahvaltıda tüketilen yumurta miktarı da önemli bir detay. Yapılan bir araştırmada, kahvaltıda yenilen yumurtanın ölüm riskini ne kadar etkileyip etkilemediği ortaya çıktı.

YUMURTA ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ AZALTIYOR

Protein ve vitamin bakımında zengin olan yumurta, sağlıklı bir besin olmasının yanı sıra diyet listelerinde de sıklıkla yer alıyor. Bunlarla beraber yeni bir araştırma yumurtanın, erken ölün riskini de azalttığı ortaya çıktı. Uzmanlar bunun için haftada 6 yumurta yemeyi öneriyor. Özellikle orta düzeyde yumurta tüketenlerin yüksek kolesterol seviyesini ve kalp hastalıkları azalttığı görüldü.

YUMURT YİYENLER ARAŞTIRILDI

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 70 yaş ve üzeri 8 bin 756 yetişkinin sağlık verilerini inceledi. Geneli yaşlılardan oluşan araştırmada, yumurta tüketimleri analiz edildi. Ayda en az yumurta yiyenler ile haftada bir yiyenler ve günlük yumurta yiyenlerin ölüm riskine bakıldı.

Hiç yumurta yemeyenler ile haftada bir yumurta yiyenlerin kalp hastalığından ölme riski yüzde 29, başka bir neden dolayı erken ölme riski yüzde 17 daha düşük çıktı.

ÖLÜM RİSKİ YÜZDE 33 DAHA DÜŞÜK ÇIKTI

Haftada bir ila altı yumurta tüketen ve aynı zamanda orta düzeyde, kaliteli bir diyet uygulayan katılımcıların kardiyovasküler ölüm riskinin, nadiren yumurta yiyen ya da hiç yemeyenlere kıyasla yüzde 33 daha düşük olduğu görüldü. Araştırma "Nutrients" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacı Holly Wild, araştırmaya dair "Haftada bir yumurta tüketen yüksek kolesterollü katılımcıların nadiren veya hiç yumurta tüketmeyen katılımcılara göre kalp damar hastalığından ölme riskinin yüzde 27 daha düşük olduğunu bulduk ." diye konuştu.