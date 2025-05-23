Gizli Mücadele Ortaya Çıktı

Sağlık mücadelesiyle gündeme gelen Tatlıtuğ, bugüne dek sessizce sürdürdüğü bir savaşı kamuoyuyla paylaştı. “Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir kamuoyundan gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı. Başarılı oyuncunun yıllarca sessizce mücadele ettiği hastalık ve tedavi süreci, hayranlarını şaşırttı. Tatlıtuğ, yaşadığı zorlu süreci azmiyle geride bırakmayı başardı.”

Uyku Apnesiyle Yıllarca Savaştı

Rol aldığı projelerle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Tatlıtuğ, bu kez sağlık mücadelesiyle gündeme geldi. “Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Tatlıtuğ, bu kez sağlık mücadelesiyle konuşuluyor. Karizması ve başarılı performanslarıyla milyonların beğenisini kazanan oyuncu, uzun yıllar boyunca uyku apnesi hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.”

“Uyku Apnesi Hayat Kalitemi Düşürdü”

Ünlü oyuncu, hastalığın hayatını nasıl etkilediğini şu sözlerle anlattı: “Uyku apnesi hayat kalitemi düşürdü.” Sabah gazetesinden Duygu Aksoy’un haberine göre; Tatlıtuğ, “Uyku sırasında solunumun durmasına neden olan ve hayati risk taşıyan uyku apnesi, oyuncunun günlük yaşamını da olumsuz etkiledi.”

Zorlu Süreç Geride Kaldı

Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına yeniden kavuşan Tatlıtuğ, bu süreci kamuoyuna açıklayarak benzer rahatsızlıklar yaşayanlara da moral verdi. “Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Kıvanç Tatlıtuğ, hastalığını yenerek sağlığına kavuştu. İlk kez kamuoyuna açıkladığı bu süreçle hayranlarını hem şaşırttı hem de benzer sorunlar yaşayanlara umut verdi.”

Ekranlara Kısa Bir Ara Verdi

Sağlığına yeniden kavuşan başarılı oyuncu, şu sıralar ekranlardan uzak kalmayı tercih ediyor. “Tatlıtuğ, şu sıralar projelere ara vererek ekranlardan uzak bir dönem geçiriyor. Sağlığına yeniden kavuşan oyuncunun, ilerleyen dönemde yeni projelerle izleyicisinin karşısına çıkması bekleniyor.”