Bulgaristan istikametinde seyir halinde olan bir kadın tır şoförünün yaşadığı olay, uzun yol sürücülerini bir kez daha dikkatli olmaya çağırdı. Sürücünün aktardığı bilgilere göre, güzergâh üzerinde yolun çeşitli noktalarına bırakılan metal ve benzeri tehlikeli parçalar, araçlar için ciddi risk oluşturuyor.

Yolculuğu sırasında söz konusu parçaları fark eden şoför, bunları toplayarak güzergâhına devam etti. Sürücü, parçaların yoldan geçen araçlardan düşmüş olamayacağını düşündüğünü belirterek, bunların bilinçli şekilde yola bırakıldığını ifade etti.

Kadın tır şoförü, amaçlarının araçların lastiklerine zarar vermek ve maddi hasara yol açmak olduğunu öne sürerken, özellikle uluslararası taşımacılık yapan sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uzun yol şoförleri ise benzer durumlarla karşılaşılması halinde sürücülerin hızlarını kontrollü şekilde düşürmeleri, güvenli bir noktada durarak gerekli kontrolleri yapmaları ve durumu ilgili birimlere bildirmelerinin önem taşıdığını vurguladı.