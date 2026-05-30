Havaların ısınması ve bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinde hareketlilik yaşanırken, Karadeniz'in doğal güzellikleri de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Özellikle doğa turizmiyle öne çıkan Doğu Karadeniz bölgesi, sezonun ilk yoğun günlerini geçirirken, ziyaretçilerin en çok tercih ettiği noktalardan biri de Uzungöl oldu.

Yılın büyük bölümünde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Uzungöl, bayram tatilinde de doluluk oranlarıyla dikkat çekti. Bölgeye gelen ziyaretçiler göl çevresinde vakit geçirirken, doğa yürüyüşleri yapıp Karadeniz'in eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Son yıllarda Körfez ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu'dan gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölge, bu sezon da yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Göl çevresinde çekilen bazı görüntülerde turistlerin geleneksel kıyafetleriyle eğlenip dans ettiği anlar sosyal medya platformlarında geniş şekilde paylaşıldı.

Paylaşılan videolar kısa sürede yüksek izlenme rakamlarına ulaşırken, görüntüler kullanıcılar arasında farklı değerlendirmelere neden oldu. Bir kesim turizm hareketliliğinin bölge ekonomisine katkı sağladığını vurgularken, bazı kullanıcılar ise bölgedeki değişen turist profilini tartışmaya açtı.

Öte yandan turizm işletmecileri ve esnaf, bayram dönemindeki yoğunluğun bölge ekonomisine olumlu yansıdığını belirtiyor. Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığına dikkat çeken sektör temsilcileri, sezonun ilerleyen dönemlerinde turist sayısının daha da artmasını bekliyor.

Karadeniz'in simge destinasyonlarından biri olmayı sürdüren Uzungöl, bayram tatilinde yaşanan yoğunluk ve sosyal medyada gündem olan görüntülerle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.