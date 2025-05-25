İlahiyatçı Mehmet Emin Kutluay, vaaz sırasında vatandaşı kandıran tamircilere adeta ateş püskürdü. Eğer bir ustanın 'ben de çıkma parça var' diyorsa onun hırsız olduğunu söyleyen Kutluay Hoca, 'Ya iyiyse neden söktün? Hurdaya koydun, sahibine masraf yaptırdın. Hemen etrafını parlat, başkasına sat. Haram bu, helal değil" ifadelerini kullandı.

VAAZ SIRASINDA TAMİRCİLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Helal-haram duyarlılığına dikkat çeken Kutluay Hoca, vaazda esnaf ve vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ticaret sırasında ahlaki kayıplara vurgu yapan Kutluay, dürüstlük çağrısı yaptı.

GEREKESİZ PARÇALARI TAKMAK HARAM

'Arabamızı sanayiye götürmeye korkuyoruz' diyen hoca, bazı tamircilerin gereksiz parça değişimi önerdiğini ve vatandaşı yanılttığını söyledi. Özellikle hurdaya çıkan parçaların tekrar satılmasının haram olduğunu da ekledi.

HELAL KAZANCA DİKKAT ÇEKTİ

Birbirimizi kandırmaya devam ettikçe iflah olmayacağımızı söyleyen Kutluay Hoca, helal kazanca vurgu yaptı.