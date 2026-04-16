Norveç'in dik yamaçlı fiyortları arasında inşa edildiği iddia edilen ve "Görünmez Şehir" olarak adlandırılan fütüristik yerleşim alanı, dijital platformlarda geniş yankı buldu. "Aethel" ismiyle anılan projenin görsellerinde, binaların dış cephelerinin tamamen yansıtıcı ayna ve akıllı cam panellerle kaplı olduğu görülüyor.

360 DERECELİK AÇIYLA YANSITILIYOR

Yayımlanan tasarım detaylarına göre, binalar çevrelerindeki dağ manzarasını ve gökyüzünü 360 derecelik bir açıyla yansıtacak şekilde kurgulandı. Bu yansıtıcı yüzey teknolojisi, yapıların günün farklı saatlerinde ışık kırılmalarıyla birlikte doğa içerisinde görsel olarak kaybolmasını hedefliyor. Proje, mimari literatürde "çevresel entegrasyonun zirvesi" olarak tanımlanan bir vizyonu temsil ediyor.

Söz konusu görsellerin, fiziksel bir inşaat sürecinden ziyade, modern mimari ofisler tarafından geliştirilen ve CGI (Bilgisayar Tabanlı Görsel) teknolojisiyle desteklenen bir konsept çalışma olduğu belirtiliyor. Proje, geleceğin sürdürülebilir ve estetik yapı formlarını tartışmaya açmak amacıyla dijital bir simülasyon olarak üretildi.

DİJİTAL BİR DESTEK

Norveç'in fiyort bölgelerinde bu ölçekte tamamlanmış bir yapılaşma veya resmi olarak onaylanmış bir "Görünmez Şehir" inşaatı bulunmuyor. Bölgede benzer mantıkla çalışan ancak çok daha küçük ölçekli olan tek odalı aynalı kabin oteller mevcut olsa da, binlerce kişiyi barındırabilecek yansıtıcı bir şehir yapılanması henüz dijital bir taslak olma özelliğini koruyor.