Diyanet İşleri Başkanlığı, yoksullara dağıtılan fitre ve zekatın asgari ücretliler ile emeklilere verilebileceğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, “Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘Fitre ve zekatınızı asgari ücretlilere ve emeklilere verebilirsiniz’ noktasına geldi. Devletin geliri mi yok da az veriyor” diye sordu. Asgari ücrete ara zam talebinde bulunan Aşıla, “Etikete müdahale edemiyorsun, yüzde 100 zam yapsan ne olur? Üretimi teşvik edip, bölüşümde adil olup herkesi geçinecek seviyede ücrete kavuşturmak lazım” diye konuştu. Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı hatırlatan Aşıla, “Zamanında asgari ücret açıklanırken sendika başkanları Erbakan hocaya geliyor, yüzde 25 zam istiyor. Erbakan ise asgari ücretliye yüzde 100 ile yüzde 312’ye varan zamlar yapıyor” anısını paylaştı.