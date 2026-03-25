İstanbul Ümraniye'de genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti soruşturması devam ediyor.Rapçi Vahap Canbay, ortaya çıkan kamera görüntüleri ve ifadelerin ardından düğmeye bastı; Kalaycıoğlu ve annesi hakkında savcılığa giderek suçlamalarda bulundu.
Olayın ardından sanıkların alınan ifadelerinin ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun Kubilay Kundakçı’yı öldürdüğü ana ait güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında 'İftira' ve 'Hakaret' iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.