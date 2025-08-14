Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer açıklamasında “Gerçek bir CHP’li, tehdide ve şantaja boyun eğmez” diyen Başkan Seçer, halkın egemenliğinin en büyük güvence olduğunu ifade etti.

Seçer paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“CHP’lilik her şeyden önce bir duruştur. Bizim lügatımızda siyasi şantaj, kapı arkası pazarlıklarla millet iradesini gasp, kişisel çıkarlar üzerine inşa edilmiş bir ikbal yazmaz. Gerçek CHP’li tehdide, şantaja pabuç bırakmaz.

Biliyoruz ki, bugünün egemenlerine karşı en büyük güvencemiz millet egemenliğidir. Halkımız bize güvensin. Tüm mücadelemiz, çocuklarımızı adaletli, mutlu ve refah içinde bir ülkede yaşatma mücadelesidir.”