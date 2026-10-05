Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 34 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadeleri alınan 34 kişiden 26'sı tutuklama talebiyle; diğer sekiz şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

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