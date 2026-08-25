Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar Belediyesi tarafından Tırtar Mahallesi’nde düzenlenen “Kardeş Göçerler 2’nci Yörük Etkinliği”ne katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yer aldığı etkinlikte konuşan Seçer, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni yüceltmek için mücadele ettik, bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Seçer’in bu sözlerinin ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesi gündeme geldi.

Özel, madencilerin eylemine destek verdiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Seçer’le yaptığı görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.

"SEÇER’LE ARAMIZDA EN UFAK BİR PROBLEM YOK"

Özel, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in CHP’ye bağlılık vurgusu yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi:

-Vahap Seçer’in CHP’ye yaptığı bağlılık vurgusu bizim yaptığımızdan farklı değil. Dün Vahap Başkan beni aradı. Biz zaten onlara güçlüklerini bildiklerimizi belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin kararlarını ve sürecini kendilerine bıraktığımızı söylemiştik.

- Vahap Seçer CHP'ye duyduğu saygıyı, sevgiyi, bağlılığı ifade ediyor. O konuda hiçbirimiz Vahap Seçer’den eksik bir tarafta değiliz. O da onu vurguluyor. Bunun yanı sıra o ilin kendi durumunu gözeterek gerekli kararları verirler. Bu konuda bir sıkıntı yok.

-Vahap Bey’in bana bizzat söylediği, ‘Siz Adana’ya geldiğinizde de gelip size eşlik ettim. Mersin’e ve bölgeye ne zaman gelirseniz Genel Başkanım olarak size eşlik ederim. Mensubu bulunduğum parti bir başka belediyenin davetine icabet ettiğinde ben de zaten davetliydim ve hem katılmamam olmazdı.

-İfadelerim de mensubu bulunduğum Atatürk’ün kurduğu partiye dairdi’ dedi. Ben de bu konuda kendisine yönelik bir kırgınlık, küskünlük düşünmediğimi söyledim. Hatta kendisi hatırlattı, ‘Ben butlanın ilk günlerinde TBB Başkanı olarak da tüm arkadaşlarla bunu kınamıştım. Defalarca da geldim burada tavrımı gösterdim. Bu konuda aramızda en ufak bir problem olmadığını bilmesi isterim’ diye kendisi ifade etti bizzat bana.

-Ben de aynı iyi duyguları kendisine ifade ettim. Takip ettiğiniz gibi herhalde bugün dördüncü büyükşehir belediye başkanı geliyor. Ama şu Adalet Bakanlığı’nın tüm kanallarla, Türkiye’deki tüm belediye başkanlarımıza, ‘Bakın bir sürü soruşturmalar var şunlar var bunlar var.

-İsterseniz bir gidin Cumhurbaşkanımızla görüşün’ dediğini. Bu Cumhurbaşkanı ile görüşmek demek, partiye katılmak demek biliyorsunuz. ‘Yok bunu yapmıyorsanız bile yerinizden ayrılmayın, YENİ Parti’ye gitmeyin’ diye tehditte bulunduklarını, bakın Ankara’daki bütün belediye başkanlarımız açısından da söylüyorum, ilçe belediye başkanlarımız, Türkiye’nin dört bir yanından milletvekili, önceki dönem milletvekili, parti yöneticisi, bir akraba, bir kanalla ‘Gel götürelim Adalet Bakanlığı ile görüştürelim, Cumhurbaşkanının yanına çıkalım. Aman sıkıntıya girmeyesin.’

-Bu tehdit ve şantaj ortamında bu arkadaşlarımızın gösterdiği, geçen arkadaşlarımızın cesaretine de diğer arkadaşlarımızın konuya ilişkin temkinli yaklaşımlarına da anlayış göstermek durumundayız hepimiz."