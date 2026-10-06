İçişleri Bakanlığı, tutuklanan dört belediye başkanı ve bir belediye başkanvekilinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıkları anımsatıldı.

Buna göre söz konusu belediye başkanları ile başkanvekillerinin geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

TBB'DEKİ GÖREVİNDEN DE UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamada ayrıca Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in ise Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İSTANBUL'DAKİ SEÇİMLER 10 EKİM'DE

Bu arada İstanbul Valiliği, Eyüpsultan ve Ataşehir Belediye meclislerinin başkanvekillerini belirlemek üzere toplanacağını açıkladı.

Her iki belediyede başkanvekili seçiminin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.