Ankara’da Zeynep ve Ünal Adıgüzel çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü Melek Adıgüzel, geçen yıl 18 Mayıs’ta ailesinin götürdüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Adıgüzel çifti gözaltına alınıp, ‘Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali’ suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı. 22 Temmuz 2024 tarihli adli tıp raporunda, Melek Adıgüzel’in iç organ harabiyetiyle gelişen iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Adli tıp raporunun soruşturma dosyasına girmesi üzerine çift 13 Haziran’da ‘kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan tutuklandı.

‘ENGEL OLMAYA GÜCÜM YETMEZDİ’

Anne Zeynep Adıgüzel, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerinde, yaşadıkları evin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını bu nedenle çocuklarıyla kardeşinde yaşamaya başladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Eşim, erkek kardeşim B.A.’nın yanında kalmaktaydı. Ancak sürekli bizim yanımıza gelir giderdi. Eşim, 1.5 yaşında olan ve olay günü ölen bebeğimiz Melek Adıgüzel’i döverdi. Evimizin yıkılması ve kardeşimin evine gideceğimiz için eşim sinirliydi. Bundan dolayı da ölen bebeğimiz Melek’in kafasına, omuzlarına, sırtına ve beline vurdu ve darp etti. Ancak ben kendisine hiçbir şekilde engel olamadım. Çünkü ona engel olmaya benim gücüm yetmezdi. Bu şiddeti Melek’e karşı zaman zaman olurdu; fakat bebeğimizi alıp yerlere kanepelere fırlattığına şahit olmadım. Ancak bebeği döverdi. Ben kesinlikle bebeğimi dövmedim. Ben kesinlikle suçlamayı kabul etmiyorum.

‘AĞLAMASINA TAHAMMÜL EDEMİYORDU’

Melek biraz huysuz bir çocuktu, çok ağlardı; eşim Ünal da tahammül edemiyordu. Melek’in öldüğü gün ben, ev bakmak için Melek’i uyutarak öğle saatlerinde dışarı çıktım. Telefonum şarjda kalmıştı. 1 saat dışarıda durduktan sonra 13.30 gibi abimin evine geri döndük, Melek evde yoktu. Abimin eşi, Melek’in hastalandığını, abimin hastaneye götürdüğünü söyledi. Biz de hastaneye gittik. Doktor gelip Melek’in kalbinin durduğunu söyledi. Ben daha önce söylediğim gibi ölüm nedeni bilmiyordum. Ben Melek’in kusma ve ishal rahatsızlığı nedeniyle öldüğünü düşünüyordum. Biz çocuklarımıza bakabiliyoruz” dedi.

İfadesinde 6 aylık hamile olduğunu da söyleyen Zeynep Adıgüzel, eşinden şikâyetçi olduğunu belirtti. Ünal Adıgüzel ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek, eşinin neden kendisini suçladığını bilmediğini söyledi.