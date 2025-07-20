Türkiye cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz cinayetini hazmedememişken, katil zanlısı eski polis amiri Cemil Koç’un eski sevgilisini de 8. kattan atarak öldürdüğü iddiasının şokunu yaşamıştı. Katil zanlısı hakkında iddianame olaydan 2 yıl sonra geçtiğimiz 4 Temmuz’da hazırlandı ve hak kında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Koç, Ayşe Tokyaz cinayetine günler kala hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıktı.

‘KEDİ TIRMALAMIŞTIR’

Koç, Diyarbakır’da birlikte yaşadığı sevgilisi Özbekistan asıllı sevgilisi Ayşegül Ovezova’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanırken savunmasında evde bulunan delilleri tuhaf cümlelerle örtbas etmeye çalışmıştı. Neredeyse evin her köşesinde, sehpada ve koltuklardaki kan izlerine önce, “Kedinin tırnaklarını kesiyordu. Belki kedi tırmalamıştır” diyen Koç, sonrasında da “Hava sıcaktı burnu kanamıştır” diyerek delilleri gizlemeye çalıştı.

KATİLİN TEHDİT ETTİĞİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, cinayetten önce Cemil Koç’u defalarca şikâyet etmiş ve tehdide uğramıştı. Esra’nın kaydettiği görüşmede Koç’un, karakolda verilen ifadeleri kelimesi kelimesine bildiği ortaya çıktı.

Bu arada cinayetle ilgili görevde bulunan bir polis daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 9’a ulaştı. Ses kaydının bir kısmında şu ifadeler yer alıyor:

Cemil Koç: Ben her şeyi biliyorum zaten. Merak etme. Sence bilemez miyim? Senin verdiğin ifadeni satırı satırına biliyorum: ağız, burun, gözler şöyle böyle, öyle mi?

Esra Tokyaz: Tamam, biliyorsunuz. Siz benim ifadelerimi nereden gördünüz?

DENETİMİ DE İHLAL ETTİ

İki ayrı kadın cinayetinin faili Cemil Koç’un, Diyarbakır’da eski sevgilisi Ayşegül Ovezova’yı öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı ortaya çıkmıştı. Ovezova davasında eldeki delillere rağmen adli kontrolle serbest bırakılan Koç’un haftalık imza vermesi gereken karakola hiç uğramadığı tespit edildi. Bu durum, Koç’un ikinci bir cinayeti işlemesinin önünü açtı.