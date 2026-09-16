Olay, saat 12.00 sıralarında Aksaray’ın Nakkaş Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kasım K. ile eşi Kibar K. henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kasım K., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Şüphelinin, Kibar K.’yi 4 kez karın bölgesinden bıçakladıktan sonra bıçağı sırtına sapladığı öne sürüldü.

KOMŞULARI EKİP ÇAĞIRDI

Olayı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kibar K.’yi sırtında saplı halde bulunan bıçakla birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede ameliyata alınan Kibar K.’nin sırtındaki bıçak cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden kaçan Kasım K. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.