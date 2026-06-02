Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen olayda, genç bir kadın yaşamını yitirdi. Eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından ağır yaralanan Arzu Pekin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre odun istifleme işi sırasında Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Halis Pekin'in elindeki odunla eşine saldırdığı öne sürüldü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, başına aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Arzu Pekin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın ardından kamyonetine binerek bölgeden ayrılan şüphelinin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda Halis Pekin'e ait kamyonet, Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerinde terk edilmiş halde bulundu.

Güvenlik güçleri, kaçan şüphelinin izini sürerken olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.