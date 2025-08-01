Vahşi olay Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2022 yılında meydana geldi.

Evli ve 5 çocuk annesi Sakine Kültür (39) 28 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra cesedi yakılarak çöp konteynerine atıldı.

Şüphe üzerine kadının önce eşi ve eşinin yeğeni gözaltına alındı ardın dan yapılan istihbarat çalışması sonucu Şırnak Özel Harekât Ocakları Derneği Başkanı evli İbrahim Barkın (37) cinayet zanlısı olarak yakalandı.

Katil zanlısının cinayet öncesi internet arama motoru Google’da “Bir insanı öldürecek en hassas bölge neresidir?”, “Boynunu kırsam ölür mü?” şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı. Ancak mahkeme bu aramaları tasarlama saymadı.

Sanık, müebbet hapisle yargılanıyor. Mahkemedeki savunmasında Barkın, Sakine Kültür ile 4 yıl boyunca yasak aşk yaşadıklarını, Kültür’ün kendisine özel görüntüleri ile şantaj yaptığını öne sürdü.

Barkın, “Ev almak için beni sıkıştırıyordu. Senin eşini o..spu yapacağım deyince kendimi kaybettim cebimdeki bıçağı rast gele vurdum” dedi.