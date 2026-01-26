Günümüzde hala yer yer ilkel kabilelerin yaşadığı Ruanda'da gerçek bir hayat hikayesine dayanan olayda 1999 doğumlu Ellie Zanziman, sıra dışı görüntüsü ve düşük zeka seviyesi ile kısa sürede yaşadığı köy halkı tarafından dışlanarak izole edildi.



Sık sık zorbalığa uğrayan ve bir süre sonra yaşadığı köyden tecrit edilen Zanziman, ormanın içerisinde vahşi hayvanlarla birlikte uyumaya başladı.



Kendisini çok sevmesine rağmen çaresiz annesinin yardımına koşamadığı Zanziman'ın hayatı, Ruanda'daki orman hayatını çekmek üzere bölgeye gelen Kenyalı belgeselcilerle bir anda değişti.

MAYMUNLARLA BİRLİKTE AVLANIRKEN BULUNDU



Belgesel çekimi için gittikleri Ruanda'da Zanziman'ın hikayesini öğrenen Afrimax TV belgeselcileri, hızla kendisini aramak için ormanda keşfe çıktı. Yabani maymunlarla birlikte yaşarken bulunan Zanziman, insani vasıflarının büyük bölümünü kaybetmişti. İletişim kuramamasının yanı sıra insanlardan korkan Zanziman için harekete geçen belgesel ekibi, Zanziman'a yönelik henüz çocuk yaşta başlayan zorbalıkları öğrendiğinde, ona yardımcı olabilmek için küresel bir bağış kampanyası başlattı.



SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI



Kısa sürede dünyada infial yaratan durum, Zanziman için bir milyon doların üzerinde bağış toplanmasına imkan sağladı. Yaşıtlarından farklı olarak özel bir eğitime ihtiyaç duyan Zanziman'ı sosyal hayata adapte edebilmek için dünyanın farklı bölgelerinden uzmanlar gönüllü olurken, dışlandığı köyden taşınan Zanziman, kendisini çok seven annesiyle birlikte yeni bir hayata başladı.



Oğlunun hayatının kurtulmasını 'bir mucize' olarak değerlendiren anne, şimdilerdeki oğlunun görüntüsüyle eski halini yan yana getirmekte güçlük yaşadığını belirtti.



Sıradan bir insana kıyasla çok daha farklı bir fiziksel görünüşe sahip olan Zanziman, kısa süreliğine Ruanda'daki Ubumwe Toplum Merkezi'ne yerleştirildi. Burada dünyaca ünlü pedagoglardan aldığı eğitimin ardından her geçen gün sosyal yaşama adapte olan ve iletişim becerilini geliştiren Zanziman, kısa sürede öğretmenlerinin de şaşkınlığa uğramasına neden oldu.





Ellie'nin annesi, yaşananlar için "Onunla alay ediliyordu ve ben buna engel olamadığım için çok üzülüyordum. Ancak artık akranlarıyla birlikte okula gidiyor ve çok mutluyum. Oğlumun iyi bir hayatı var. Bağış toplayanlar bize yeni bir hayat verdi. Yaşananlar bir mucize" ifadelerini kullandı.



Yetkililer, oluşturulan yeni evde Ruanda şartları için oldukça iyi imkanlar sunulduğunu belirterek, Zanziman'ın kendine ait bir yatak odası olduğunu, yeni evlerinde birer televizyon bulunduğunu ve gıda ihtiyaçlarının eksiksiz şekilde karşılandığını belirtti.





