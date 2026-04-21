Türkiye ekonomisi, bir yandan dış şoklarla mücadele derken diğer yandan ekonomi programının geleceğine dair iç tartışmalarla sarsılıyor. İktidara yakın Yeni Şafak, “Şimşek’in enflasyonla mücadele programı çöktü” manşetiyle çıkarak ekonomi yönetimini sert sözlerle bir kez daha hedef aldı. Gazete, Mehmet Şimşek’in yürüttüğü programın başarısız olduğunu savundu. Ama bu kez bu sert çıkışın zamanlaması dikkat çekici. Söz konusu eleştirilerin, Bakan Şimşek’in ABD’deki Dünya Bankası ve IMF toplantılarından dönerek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomik Koordinasyon Kurulu ve ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısına katılacağı güne denk gelmesi dikkat çekti.

‘İŞİN BAM TELİ’

Gazeteci Devrim Gürkan Yeni Şafak’ın daha önce de Naci Ağbal ve Hafize Gaye Erkan gibi isimleri hedef aldığını hatırlatarak, bu durumu tarihe geçebilecek bir “Vaka-i Faiziye” olarak nitelendirdi.

Gürkan sosyal medya mesajında, “Daha önce Naci Ağbal, Murat Çetinkaya, Hafize Gaye Erkan gibi bürokrat niteliğindeki ekonomik aktörlerin kellesini alan Yeni Şafak yine Babüssaade kapısını zorlayarak Padişah’ın huzurunda. Bir kez daha Mehmet Şimşek’in kellesini istiyor. Tarihe Vaka-i Faiziye diye geçmesi muhtemel bu kelle alımı bakalım ne zaman gerçekleşecek” yorumunu yaptı. Ekonomist Doç Dr. Ümit Akçay’a göre

‘işin bam teli’ ise şu: Türkiye mevcut enflasyonu düşürme programından düzenli bir çıkış mı yapacak, yoksa çıkış yine kriz biçiminde mi gerçekleşecek?

‘Vatandaş faturayı ağır ödüyor’

Yeni Şafak'ın dünkü manşetinde 2026 için açıkladığı yüzde 8.5’lik enflasyon hedefinin en iyimser tahminle yüzde 29 seviyesinde kalacağı belirtilerek, hedefle gerçekleşme arasında yüzde 350 oranında ‘büyük sapma’ olduğu yorumu yapıldı. Haberde, “Bu hedefleri tutturmak için faizler yüzde 8.5’ten yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu rakamlar üretici, tüccar, esnaf, çiftçi ve vatandaşın faturasını ağır bir şekilde ödediği ekonomi politikasının enflasyon hedefini tutturmakta işe yaramadığını gösteriyor. Binlerce firma konkordato ilan etti binlerce fabrika ya kapandı ya da zararına üretim yapıyor” ifadeleri ile ekonominin içinde bulunduğu durum açıkça ortaya kondu.

Ağbal ‘operasyonu’nu hatırlattı

Yeni Şafak'ın dünkü Şimşek manşeti akıllara, 2021 yılında Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal'a yapılan operasyonu getirdi. Mart 2021’de dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkarmıştı. Ağbal yönetiminin bu hamlesinin ardından Yeni Şafak, bu haberi “Bu operasyonu kim adına çektiniz?” manşet başlığıyla vermişti. Bu manşetlerin ardından Ağbal görevden alınmış, yerine Yeni Şafak Yazarı Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.