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Çürümeyi ve kokuşmuşluğu görüyor musunuz?

Geçen mart ayında Vakıf ya da Ziraat bankalarının genel müdürlüğü için adı geçen Taha Çakmak, dün fon soruşturmasında tutuklandı.

10 gün öncesine kadar Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’i yöneten Çakmak, AK Parti’nin gözde bürokratları arasındaydı.

2019’da BDDK Başkan Yardımcısı oldu.

2021’den 2023’e kadar Merkez Bankası Başkan Yardımcısıydı.

Piyasadaki 50 TL’lerin üzerine Çakmak’ın imzası var.

Üç yıl önce Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

Çakmak’ın kamu bankası genel müdürü olma hayalinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından engellendiği iddia ediliyor.

Ali Emre Ballı’nın yakın arkadaşı

Fon skandalı 12 Eylül’de patladı.

Mal varlığına tedbir konanlar arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa ve ortağı Ali Emre Ballı vardı.

İfadeleri bir günde alındı, tedbirleri kaldırıldı.

Adil Varlık Yönetim’in patronu Ali Emre Ballı, 6 Ekim’de intihar etti. Ballı’nın görüştüğü son kişilerden biri Çakmak’tı.

Çakmak, bana Ballı’nın öldüğü gün GPRS cihazı olmayan özel araçla evinden çıktığını, telefonunu kapattığını, sabah toplantıya gitmediğini söyledi.

Ballı’ya ulaşamayan çalışanların “Siz konuşabildiniz mi?” diye kendisine sorduğunu kaydetti. Arkadaşını aradığını, ancak telefonunun kapalı olduğunu belirtti.

Çakmak’ın Ballı’nın ölümüne ilişkin sakladıkları olabileceğini düşünüyorum.

Çakmak, son görüşmemizde neler anlattı?

Çakmak, 14 Ekim’de fon soruşturmasında ifadeye davet edildi. Yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün imza koşuluyla bırakıldı.

Ardından istifa etti.

17 Ekim’de bana yaptığı açıklamada, Türkiye Hayat Emeklilik’in parasını gecelik olarak değerlendirmek için Tera’nın TLY fonuna yatırdığını, içeride 100 milyon TL’nin kaldığını söyledi. Şahsi yatırımının olmadığını ileri sürdü.

O gün sorularımı şöyle yanıtladı.

Fonda değerlendirdiğiniz miktar ne kadar?

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in büyüklüğü 750 milyar TL. Yüzde 1-2’si değil, portföy büyüklüğünün.

Ne kadar yatırdınız?

1.5 milyar-2 milyar. Kalan para 100 milyon ya.

Neden fonda değerlendirdiniz?

15 portföy yönetim şirketiyle çalışıyoruz.

Geçici mi değerlendirdiniz?

Geçici. Kasa mevduatı gibi düşünün. Likit.

Motivasyonunuzun sebebi ne?

Para piyasa fonları günde 0.10 getirir, bunlar 0.13 getiriyor.

Risk görmediniz mi?

100 milyon TL kalmış zaten.

70-80 MİLYON İADE ETTİ

Bugün anlıyorum ki Çakmak, o gün bana yalan söylemiş.

Çünkü TMSF’ye para iade eden 15 kişiden biri olduğu ortaya çıktı.

İade ettiği miktar 70 - 80 milyon TL.

Çakmak’ın elinde Grain Türk Holding’in hisseleri vardı.

İddiaya göre Çakmak, Tera’nın Grain Türk hissesine girmesi halinde kurum mevduatını fona yatırma sözü verdi.Hisseler yükselince elindekileri Tera’ya satıp milyonları vurdu.

Ayrıca fona yatırım karşılığında Tera’dan elden 1 milyon dolar aldığı ileri sürülüyor.

Yani, rüşvet!

Yolu BDDK’dan geçen babalar ve oğullar

Çakmak ile Grain Türk Holding’in bağına gelirsek...

Holdingin bağımsız yönetim kurulu üyeliğini avukat Ahmet Emir Akben yapıyor.

Akben’i önemli kılan babası.

Baba Mehmet Ali Akben, 2015’ten 2023 yılına kadar BDDK Başkanıydı. Şu an Vakıf Katılım Genel Müdürü.

Çakmak, iki yıl süreyle Akben’in yardımcılığını yaptı.

Baba Akben’in BDDK başkanlığı sırasında Tera, banka kuruluş ve faaliyet izni aldı.

Çakmak, Türkiye Sigorta’yı yönetirken; oğul Akben ise Grain Türk’teydi.

Karar’dan Yıldıray Oğur’un dünkü yazısına göre Tera, geçen yıl Grain Türk’ün Özova şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma sonradan feshedildi.

Çakmak Tera’nın yanı sıra Grain Türk Holding’den de menfaat elde etmiş olabilir mi?

Yakında öğreniriz.

Yolu BDDK’dan geçen bir baba oğul daha var.

BDDK eski üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender de Tera tarafından hisseleri maniple edilen Özata Denizcilik’te yönetim kurulu üyesiydi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı, geçen hafta tutuklandı.

Mehmet Ali Akben: Hiçbir ilgimiz yok

Çakmak ile ilişkilerini sormak üzere dün Mehmet Ali Akben’in yakın çevresiyle görüştüm.

Akben, iddialara ilişkin şunları söylemiş:

“Benim ve ailemin fonlardan alım satımı olmamıştır. Çalıştığım kuruluşlar alım satım yapmamıştır. Hisse senedi alım satımım da yoktur.”

Akben, BDDK’daki görevinin 2023’te bittiğini, fon vurgununa ilişkin iddiaların 2025’te ortaya atıldığını kaydediyor.

“Tera veya başka fonların hisse toplamasıyla çalıştığım kurumlar ve ailemin ilgisi yoktur” diyor.

Çakmak’ın 2021’de BDDK’dan ayrıldığını vurgulayarak, şöyle diyor:

“Beş-altı yıl önce fon ve banka izni yoktu. Kaldı ki banka için bakanlık ve Merkez Bankası onayıyla izin verilebilir.”

Çakmak, dün cezaevine gönderildi.

Eski genel müdürün İstanbul Ömerli’de malikanede oturduğu konuşuluyor.

Hakan Eryılmaz adlı kişinin Çakmak’ın gizli kasası olduğu iddia ediliyor.

Lağım, kazdıkça büyüyor, derinleşiyor.

Koku bütün ülkeyi sarıyor.