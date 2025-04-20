Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluğuna ulaşacağı serinin üçüncü karşılaşması 22 Nisan Salı günü yine Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Müsabakanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Üstünlük sık sık el değiştirirken VakıfBank, çaprazdan aldığı sayılarla skoru 13-11 yaptı ve Fenerbahçe Medicana'ya mola aldırdı. Moladan sonra Vargas ile arka arkaya sayılar bulan sarı-lacivertli takım, birinci seti 25-22 üstün bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette Fenerbahçe Medicana karşısında Ryk'ın performansıyla üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, bu seti 25-20 önde tamamladı ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set dengeli bir oyunla başlarken ortadan hücumlarla etkili olan VakıfBank, 16-12'lik üstünlük yakaladı. Bu sette üst üste hatalar yapan Fenerbahçe Medicana karşısında 5-0'lık (15-23) seri yakalayan sarı-siyahlılar, skor avantajını korudu ve üçüncü seti 25-19 kazanarak skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sete Fenerbahçe Medicana 3-0'lık seriyle başladı. Savunmada sorun yaşayan ve hatalar yapan sarı-lacivertli takım karşısında arka arkaya sayılar bulan VakıfBank, 5-0'lık seri yakalayarak 7-4 öne geçti. Vargas ve kenardan oyuna dahil olan Arelya Karasoy'la skor üreten Fenerbahçe Medicana, farkı 1 sayıya indirdi: 12-13. VakıfBank, sarı-lacivertli takımın hücumlarını iyi karşıladı ve 4 sayılık (14-18) avantaj yakaladı. Vargas'ın üst üste ace'leriyle temposunu artıran Fenerbahçe, eşitliği yakaladı: 19-19. VakıfBank, son bölümü oldukça çekişmeli geçen dördüncü seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.