Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında karşılaştı. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi, 3-1'lik skorla kazandı ve seride 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın setleri; 19-25, 25-19, 25-18, 25-23 tamamlandı.
DÖRDÜNCÜ MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ
5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan takımın 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacağı final serisinde dördüncü maç 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Dördüncü maçı VakıfBank kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Medicana kazanırsa, seri eşitlenecek ve şampiyon, 19 Nisan Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak 5. maçta belli olacak.