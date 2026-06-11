VakıfBank Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Derya Cebecioğlu ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, sezonu takımıyla 3 kupa (CEV Şampiyonlar Ligi, Vodafone Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley) kazanarak noktalayan 25 yaşındaki voleybolcuya katkılarından dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarılar dilendi. 2018-2019 sezonunda A takıma yükselen tecrübeli smaçör, sarı siyahlılar ile 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 3 Kupa Voley ve 1 Şampiyonlar Kupası zaferi yaşadı.

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