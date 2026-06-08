Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Allan Hakko, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Pelin Uluksar ile Tarabya'da görüntülendi. Çiftin neşeli halleri dikkat çekti.

PELİN ULUKSAR İLE AŞKLARI DOLU DİZGİN

İş insanı Allan Hakko, özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Son dönemde oyuncu Pelin Uluksar ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Hakko, sevgilisiyle birlikte Tarabya'da objektiflere yansıdı.

Bir dönem Ecem Oltulu ile kısa süreli bir birliktelik yaşayan Allan Hakko'nun, bu ilişkinin sona ermesinin ardından kalbini oyuncu Pelin Uluksar'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

TARABYA'DA YEMEK YEDİLER

Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Allan Hakko ve Pelin Uluksar, önceki akşam Tarabya'daki bir balıkçıda görüntülendi.

Akşam boyunca mekânda vakit geçiren çiftin arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü. Samimi ve neşeli halleriyle dikkat çeken ikili, gecenin büyük bölümünü sohbet ederek geçirdi.

Bir süredir birlikte olan çiftin ilişkilerini sakin bir şekilde sürdürdüğü gözlendi.