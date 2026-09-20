Allan Hakko ile oyuncu Pelin Uluksar'ın birlikteliği sürüyor. Ünlü çift, Mykonos tatilinden yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkarken, Hakko'nun sevgilisinin fotoğraflarına bıraktığı emojiler de dikkat çekti.
SEVGİLİSİNE EMOJİ YAĞDIRDI
Pelin Uluksar'ın yaklaşık 10 bin beğeni alan fotoğraflarına Allan Hakko da kayıtsız kalmadı. Hakko, sevgilisinin paylaşımlarını beğenmenin yanı sıra alev ve kalp emojileri gönderdi.
Bazı fotoğraflara ise doğan güneş emojisi ve kalpler bırakan Hakko, romantik mesajlarını emojiyle ifade etti. Uluksar da sevgilisinin yorumlarına kalplerle karşılık verdi.
AŞKLARINI GİZLEMİYORLAR
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayan Allan Hakko ve Pelin Uluksar, sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine olan sevgilerini göstermeye devam ediyor.
Günün Trend Haberleri
Hakko'nun daha önceki ilişkilerinden farklı olarak bu birlikteliğini daha fazla göz önünde yaşadığı da magazin kulislerinde konuşuluyor. Çiftin Mykonos tatilinden paylaştığı kareler de takipçilerinden ilgi gördü.
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