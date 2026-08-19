Vakko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Allan Hakko ile oyuncu Pelin Uluksar, Bodrum tatilinde görüntülendi. Gölköy'deki bir beach'te deniz ve güneşin keyfini çıkaran çift, neşeli halleriyle dikkat çekti.
SEVGİLİSİNE POZ VERDİRDİ
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; gün boyunca birlikte vakit geçiren çiftten Allan Hakko, şezlongda dinlenen sevgilisi Pelin Uluksar'ın fotoğraflarını çekti. Uluksar da sevgilisine poz verirken ikilinin samimi anları objektiflere yansıdı.
BİRLİKTE DENİZE GİRDİLER
Fotoğraf çekiminin ardından denize giren Hakko ve Uluksar, bir süre suda vakit geçirdi. Bodrum'un güneşli havasının tadını çıkaran çift, tatil gününü birlikte geçirdi.