Vakko ailesinin genç temsilcilerinden Allan Hakko, 6 Eylül’de Caddebostan sahilinde düzenlenen Summer Run 2026’ya katılarak parkurda mücadele etti. Hakko’yu desteklemek için etkinlik alanına gelen oyuncu sevgilisi Pelin Uluskar ise sosyal medya paylaşımı ve elindeki pankartla sevgilisine moral verdi.

SUMMER RUN’DA PARKURA ÇIKTI

Summer Run İstanbul, bu yıl dördüncü kez Caddebostan sahilinde gerçekleştirildi. Etkinlikte 5K, 10K ve 21K olmak üzere farklı koşu parkurları yer aldı.

Yaz sezonunun son büyük spor etkinliklerinden biri olarak düzenlenen organizasyona çok sayıda sporcu ve ünlü isim katıldı. Allan Hakko da bu isimler arasında yerini alarak koşuya katıldı.

PELİN ULUSKAR’DAN “BENİM ŞAMPİYONUM” PAYLAŞIMI

Allan Hakko’nun koşusunu izlemek için etkinlik alanına gelen Pelin Uluskar, sevgilisine verdiği desteği sosyal medya hesabından da gösterdi.

Hakko ile çekilen fotoğrafını paylaşan Uluskar, karesine “Benim şampiyonum” notunu düştü.

ELİNDEKİ PANKARTLA SESLENDİ

Pelin Uluskar’ın elindeki pankart da etkinlikteki romantik detaylardan biri oldu.

Uluskar’ın tuttuğu pankartta “Koşmaya devam et yakışıklı, manzarayı beğeniyorum” ifadeleri yer aldı. Oyuncunun bu esprili mesajı, Allan Hakko’ya verdiği desteği farklı bir şekilde göstermesini sağladı.