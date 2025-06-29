Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, sevgilisi Natali Yarcan ile beraber gittiği Etiler’deki lüks bir restoranda talihsiz bir olay yaşadı. Aracını teslim ettiği vale, oyuncunun milyonluk lüks aracını park ederken duvara çarptı. Fakat Çelikkol’un valeye verdiği tepki, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Kazayı haber alan ve hızla aracının yanına giden Çelikkol’un, büyük bir soğukkanlılıkla valeye, “Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin” dediği aktarıldı. Çelikkol’un bu yaklaşımı, hem çevredekilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından tarafından beğeni topladı.

Kaza sonrasında valenin “İyiyim” cevabıyla rahatlayan Çelikkol, mekandan taksiyle ayrıldı. Hasar alan aracı ise servis ekipleri tarafından teslim alındı.

Son dönemde “Gaddar” dizisindeki performansıyla adından kendinden bahsettiren Çelikkol, bu davranışıyla yalnızca oyunculuğuyla değil, insanlığıyla da gündem oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Çelikkol’un “örnek bir tavır” sergilediğini söyleyerek, benzer durumlarda gösterilen öfke patlamalarına karşı güzel bir duruş sergilediğini belirtti.