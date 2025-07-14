Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmaları kapsamında kamu kurumları binalarını Türk bayraklarıyla süsledi. Elazığ Valiliği binasına da iki büyük Türk bayrağı asıldı. Ancak etkinlikler kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verilmemesi kamuoyunda soru işaretlerine neden oldu.

ELAZIĞ’DA ATATÜRK YOK SAYILDI

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenecek anma programları öncesi Elazığ’da bayraklarla süslemeler yapılmaya başlandı. Valilik binasında asılan iki büyük Türk bayrağı dikkat çekerken, Atatürk’ün fotoğrafına yer verilmemesi sosyal medyada ve bazı vatandaşlar arasında eleştirilere yol açtı.

Benzer bir uygulamanın Gaziantep’te de hayata geçirilmişti. Kentteki tüm okullar ve kamu kurumlarına, 15 Temmuz anmaları kapsamında yalnızca Türk bayrağı asılması yönünde talimat verildiği belirtildi.