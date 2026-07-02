Türkiye bundan tam 33 yıl önce Sivas Katliamı ile sarsıldı. Madımak Oteli 2 Temmuz 1993’te ateşe verildi, sanatçı ve aydın 33 kişi ile 2 otel çalışanı hayatını kaybetti. Dönemin İçişleri Bakanı Bakanı Mehmet Gazioğlu o günü SÖZCÜ’ye anlattı.

Mehmet Gazioğlu

DYP’li Gazioğlu, dönemin Sivas Valisi Ahmet Karabilgin’in intiharını engellediğini açıkladı. “Henüz 6 günlük bakandım, hükümet güvenoyu bile almamıştı. Beni kahreden bir olaydır’’ dedi ve şunları söyledi:

TEHLİKE ARZ ETMİYOR

Vali bir bilgi notu gönderdi, ‘500 kişilik gerici bir grup, tehlike arz etmiyor’ yazıyordu. Valiyi aradım tehlike olmadığını söyledi. Jandarma Genel Komutanı’nı aradım 40 dakika sonra geri döndü, olaydan haberi yoktu, bir ay sonra da emekli oldu. Ben hazırlık yaparken bürokratlar ‘Her olaya bakan gitmez’ diyerek Sivas’a gitmemi engellemeye çalıştı. Süleyman Demirel’e bilgi verdim, ‘Soğukkanlı ol’ dedi ve hemen Sivas’a gittim.

Karabilgin

VALİ İLE KOMUTAN KÜS

Olay büyüme eğilimi gösterdi. Vali tugaydan asker, emniyetten takviye polis istemiyor. Çünkü komutan ve emniyet müdürü ile küs, konuşmuyorlar. 6 bin askerin olduğu tugaydan asker, emniyetten takviye polis istese sokağa çıkma yasağı ilan etse bu facia yaşanmazdı.

İNTİHAR EDECEĞİM

Sivas’a giderken valiyi yeniden aradım ‘Şu anda kafama silah dayadım intihar edeceğim’ dedi. Şok oldum, ‘Sakın bir delilik yapma ben geliyorum’ diyerek vazgeçirdim. Uçağım havadayken otel ateşe verilmiş ve geç kalınmıştı. Valiyi, Emniyet Müdürünü, Emniyet Genel Müdürünü görevden aldım. Sokağa çıkma yasağını da ben ilan ettirdim. Facia maalesef dirayetsizlik sonucu yaşandı.

GENÇLERİ GETİRDİM

Valiliklerde kadroyu da yeniledim, genç, liyakat sahibi 26 kaymakamı vali yaptım. Partimizin Afyon Miilletvekili kaymakam kardeşi için vallik istedi. ‘Olmaz’ dedim benimle konuşmadı.

Olayda itfaiye ekipleri Aziz Nesin’i böyle kurtardı, onu hedef gösteren kişi kaçtı.

Sanık avukatları bakan bile oldu

2 Temmuz günü sanatçı ve şairlerden oluşan bir grup, Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas’a gitti. Aziz Nesin de grubun içindeydi. Kentte bir bildiri dağıtıldı ve Nesin hedef gösterildi. Cuma namazından çıkan bir grup laiklik karşıtı sloganlar atıp, “Halk Ozanları” heykelini yıktı. Sanatçıların kaldığı Madımak Oteli’ni ateşe verdi. Polis ve asker olaylara müdahalede gecikti. 33 sanatçı ve aydın ile 2 otel görevlisi hayatını kaybetti. Aziz Nesin, itfaiyenin yangın merdiveni ile kurtarıldı. Davalar açıldı, sanıklardan 33’ü ölüm cezası aldı, müebbete çevrildi, dava zaman aşımı nedeniyle düştü. Almanya’ya kaçıp dönercilik yapan 8 sanık da kurtulduı. Müebbetlik bazı hükümlüler hastalık hali nedeniyle affedildi. Sanık avukatlarından 8’i AKP’den milletvekili, ikisi de bakan oldu.

35 can anılıyor

33 yıl önce Sivas’ta meydana gelen Madımak Katliamı, Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri kapsamında şehre gelen aydın, sanatçı ve yazarların kaldığı Madımak Oteli’nin radikal İslamcı bir grup tarafından ateşe verilmesiyle yaşandı.

TÜM YURTTA ANILACAK

Sivas’ta 2 Temmuz 1993 günü yaşanan Madımak Katliamı, aydınların, sanatçıların ve şairlerin yürekleri yakan ölümü olarak hafızalara kazındı. O gün, Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne katılmak için Sivas’a giden ve kaldıkları otelin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 33 can ile 2 otel çalışanı, facianın 33. yılında Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen programlarla özlemle ve saygıyla anılacak. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde başta Sivas’ta olmak üzere farklı illerdeki etkinliklerde adalet çağrısı yapılacak. Dün Ankara’da anma yürüyüşü gerçekleştirilirken, bugün Sivas’ta anma yürüyüşü yapılacak.