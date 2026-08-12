İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dolandırıcılık amacıyla açılan sahte hesaplar üzerinden yapılan bağış, yardım ve para talebi içerikli paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Dolandırıcılık amacıyla İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ün adı ve fotoğrafları kullanılarak açılan sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmeyiniz. Valimiz adına yapılan bağış, yardım, para talebi veya benzeri içerikli paylaşımlar ve mesajlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Valilik ayrıca, İstanbul Valiliği ve Vali Davut Gül'e ait yalnızca resmi sosyal medya hesaplarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.