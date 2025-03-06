Antalya Valisi Hulusi Şahin, havaların ısınmasıyla Antalya'da düğün mevsiminin başlamasıyla 'sokak düğünü' sorunlarının arttığını belirtti.

'İZİN VERİLMEYECEK'

Sokaklarda yolların kapatılması ve yüksek sesli etkinliklerin insanlara rahatsızlık verdiğini vurgulayan Şahin, Antalya Valiliği olarak alınan kararı şu şekilde açıkladı:

“İlimiz sınırlarında yapılan düğün, nişan, kına gecesi, asker uğurlaması, mevlit merasimi gibi etkinliklerin sabit araç üzerinde veya stant kurularak ses yayını yapılması yasaklanmıştır. Bu tür etkinlikler, ulaşımı aksatmakla birlikte ambulans, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin intikallerini engellemektedir. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler nedeniyle bu karar alınmıştır. Gürültü kirliliği nedeniyle yaşlılar, bebekler, hastalar ve öğrenciler mağdur olmaktadır. Bu tür etkinlikler düğün salonları veya belediye başkanlığınca belirlenen yerlerde yapılmalıdır. Cadde, sokak, park ve diğer kamusal alanlarda bu etkinliklere izin verilmeyecektir. Karara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılacaktır.”

Vali Şahin, trafik kazaları sonrasında yaşanan kavgalar ve meskun mahalde havaya ateş açılması gibi durumlarla ilgili de yasal düzenlemeler yapıldığını ve denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların şenlik, eğlence, düğün ve nişan gibi etkinliklerini tahsis edilen alanlarda yapmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, sokak ve parklarda bu tür etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ifade etti. Gürültü kirliliği cezalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belirlendiğini ve cezaların ağır olduğunu hatırlattı.

Şahin ayrıca, eski köy statüsündeki kırsal alanlarda kamusal alanların taziye evleri, okul bahçeleri gibi yerlerde kullanılabileceğini belirtti. Büyükşehirde meskun mahal tanımının evlerin sıklıkla bulunduğu yerler olduğunu ve bu tanımın geçerli olduğunu ekledi.