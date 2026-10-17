İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.

Davut Gül, şu açıklamayı yaptı:

-Kayıp vatandaşlarımız aranıyor. Gönüllülerimiz de arıyor. Emniyet ekipleri son HTS kayıtlarını kontrol ederek arama faaliyetinde bulunuyor.

-İBB, İSKİ ve Sarıyer Belediyesi'nin de katıldığı toplantıda alınan karar gereği derelerin ıslahı için adım atıyoruz.

-Mağduriyete yol açmadan derelerin ıslahıyla ilgili sürecin önünü açıp yıkım çalışmamızı başlattık.

-Dün 5 bin vatandaşımızın hesabına 10'ar bin TL para yatırıldı.

-Bu para zararların karşılığı değil. Afet döneminde acil olarak kullanılabilecek bir para.

-Hasarları yarın öğleye kadar belirlemek istiyoruz. AFAD'ın belirleyeceği hasar tespitiyle birlikte gereken yardım paralarını da vatandaşlarımızın hesabına çıkaracağız.

"KAYIPLARIN KİMLİKLERİ BELLİ"

-Bugün ve yarın yağış var. Toprak yağışa doydu. Bazı yerlerde toprak kayması ya da sıkıntılı bir binada oturuyorlarsa, risk görüyorlarsa kaymakamlıklarımız hemşerilerimizi misafir etmeye hazır. Şüphede kalan olursa riske girilmemeli.

-Bugün dere ıslahı konusunda yıkımları tamamlamak istiyoruz. Bütün kurumlar el birliğiyle çalışıyor. Kayıpların kimlikleri belli. Birisi Türkmenistan, 2'si Türkiye vatandaşı.

"PAZARTESİ EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ"

-Karada her hangi bir yere takılmış olabiliyor. 5-10 kilometre uzakta da çıkabiliyor. Hasar tespit çalışmalarını bugün, olmazsa yarın öğleye kadar bitirip, pazartesi günü de maddi zararları hemşerilerimizin hesaplarına yatırılacak.

-Su numunelerinde olumsuz bir durum çıkmadı. Elektrik veremediğimiz yerler var ve bu tedbir amaçlı. Pazartesi eğitim, öğretime devam edeceğiz.