Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul’da yaşanan depremin ardından okullardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Depremin hemen ardından Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürleri İstanbul genelinde görevlendirdiklerini belirtti.

Bakan Tekin, "Yaptığımız detaylı incelemelerde, 3’ü tarihi bina olan ve biri FETÖ’den devralınan toplam 4 okulumuzun deprem ve güvenlik açısından riskli olduğu tespit edildi. Bu okulları boşalttık. Diğer okullarımızda herhangi bir sorun bulunmuyor." açıklamasını yaptı.

'MÜJDE, OKULLARIN TAMAMI DEPREM DAYANIKLI'

İstanbul Valisi Davut Gül, 4 Eylül 2024 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Hattat Rakım Ortaokulu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş, "Tüm İstanbul’umuzla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. İstanbul’umuzda eğitim-öğretimin devam ettiği okulların tamamı depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Yani tüm yavrularımız depreme dayanıklı okullarda, güvenle eğitimlerine devam edecektir" diye konuşmuştu.